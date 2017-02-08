В Краснодаре мужчину признали виновным в убийстве двух рабочих автомойки

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В Краснодарском краевом суде в феврале коллегия присяжных заседателей огласила обвинительный вердикт по уголовному делу о двойном убийстве, совершенном в Туапсинском районе в декабре 2014 года.

В суде обвиняемый свою вину не признал. Обсуждение последствий вердикта, в ходе которого государственными обвинителями будет предложено наказание, состоится 17 февраля, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В ночь на 7 декабря 2014 года 38-летний мужчина оставил на автомойке в селе Дзеберкой свой Subaru Impreza. Позже он узнал, что двое работников взяли автомобиль покататься и разбили его. Владелец иномарки приехал на СТО, избил работников. Затем он заставил пострадавших сесть с ним в автомобиль и отвез их в лес недалеко от трассы Джубга — Сочи. Там он поочередно нанес им ножом от 12 до 26 ударов в шею, голову и туловище. Мужчины скончались на месте от полученных ранений. После убийства обвиняемый скрылся, спрятал одежду и выбросил в реку нож. В августе 2015 года дело передали в суд.

Источник: kuban24.tv