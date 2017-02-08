Микрокредит под 2379% годовых

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В Омутнинске (Кировская область) прокуратура пресекла факт незаконной выдачи гражданам краткосрочных денежных займов под 2379% годовых.

Прокуратура Омутнинского района провела проверку исполнения законодательства о микрофинансовой деятельности в одном из офисов микрозаймов, осуществляющего свою деятельность на территории районного центра. Основанием к проведению проверки послужило обращение местной жительницы.

В ходе проверки установлено, что в середине 2016 года жительница г. Омутнинска оформила в офисе микрофинансовой организации денежный займ под 292 % годовых на 20 дней. Через непродолжительное время между сторонами было заключено дополнительное соглашение об изменении срока возврата денежных средств и увеличения процентов по займу до 2379 % годовых.

В силу положений Федерального закона «О потребительском кредите (займе)» на момент заключения договора потребительского кредита (займа) полная стоимость потребительского кредита (займа) не может превышать рассчитанное Банком России среднерыночное значение полной стоимости потребительского кредита (займа) соответствующей категории потребительского кредита (займа), применяемое в соответствующем календарном квартале, более чем на одну треть.

Учитывая изложенное, в рассматриваемом случае представителем микрофинансовой организацией были нарушены требования законодательства о микрофинансовой деятельности.

По выявленным нарушениям закона прокурором района в адрес руководства микрофинансовой организацией внесено представление, по результатам рассмотрения которого процентная ставка по кредиту заявительницы снижена, лицо, допустившее эти нарушения, привлечено к дисциплинарной ответственности.