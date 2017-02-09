На Кубани будут судить банду за убийство бизнесмена

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Коллегия присяжных Краснодарского крайсуда начала слушания по уголовному делу в отношении Олега Ванченко, Эрнеста Лалабекова, Манука Торосяна и Александра Жигалко по обвинению в бандитизме, вымогательстве, убийствах и незаконном обороте оружия. В среду государственный обвинитель Светлана Некоз огласила присяжным фабулу обвинения. Организатором банды считается человек, уголовное преследование которого прекращено в связи с его смертью.

Фамилия лидера банды присяжным не сообщается, однако в информации прокуратуры края в октябре прошлого года говорилось о том, что преступное сообщество создал Армен Арутюнян (криминальный авторитет Армен Каневской, с 1997 года вор в законе, скончался в 2010 году в колонии).

Следствие считает, что в 2006 году криминальный авторитет потребовал дань от председателя совета директоров и акционера ЗАО «Новокубанский коньячный завод» Сурена Егиазарова в сумме $30 тыc. Предприниматель заплатил один раз, однако лидер банды поставил ему условие выплаты такой суммы ежемесячно. Встреча для обсуждения ситуации была назначена на 30 января 2007 года в придорожном кафе «Уют» на трассе Краснодар–Темрюк. В этот день хозяин кафе Сергей Хачатрян, входивший в банду Арутюняна, отправил сотрудников домой.

Сурен Егиазаров приехал на встречу со своими знакомыми Владимиром Моллаевым и Артуром Овасопьяном, мужчины вошли в кафе и сели за стол. Переговоры от имени бандитов, по версии обвинения, вел Эрнест Лалабеков, который спустя короткое время по телефону сообщил лидеру банды, что Егиазаров не согласился на предложенные ему условия. Тогда, как считает обвинение, Армен Арутюнян, находившийся поблизости в машине, дал команду расправиться с предпринимателем, после чего Лалабеков и Ванченко убили своих жертв из автомата и пистолета. Затем Торосян и Хачатрян завернули тела жертв в пленку и закопали в поле в районе федеральной трассы. Их телефоны Торосян привез в Краснодар и выбросил в кусты вблизи аэропорта, а машину Егиазарова преступники бросили на дороге в пригороде Анапы. Все это, по версии обвинения, должно было создать видимость того, что предприниматель и его спутники скрылись.

Спустя две недели после убийства, как считает обвинение, преступники заподозрили, что хозяин кафе Хачатрян может выдать их. Объяснив своему сообщнику, что они хотят помочь ему скрыться, бандиты привезли его в станицу Каневскую, там застрелили его, бросили тело в смотровую яму, забросали плиткой и залили бетоном. Соучастником в этом преступлении считается Александр Жигалко, который сейчас находится под домашним арестом.

Расследованием дела занималось следственное управление СКР по краю, подозреваемые были задержаны в 2015 году. Выступая в среду перед присяжными, они заявили, что не признают вину ни по одному эпизоду, кроме Александра Жигалко, который считает себя виновным в укрывательстве преступления.

Отметим, что Армен Арутюнян был задержан в 2009 году после драки в новороссийском кафе «Старый фаэтон», в результате которой один из участников конфликта скончался. Суд признал его виновным в причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 4 ст. 111 УК РФ) и приговорил к 11 годам колонии строго режима. Криминальный авторитет скончался из-за болезни в декабре 2010 года в Астраханской области, где он отбывал наказание. По этому же делу был осужден Лалабеков, он до сих пор отбывает наказание.

Источник: kommersant.ru