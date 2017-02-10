Полицейские Туапсинского района раскрыли грабеж

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По версии правоохранителей, 43-летний местный житель похитил из магазина одежды дублёнку, надев её под свою куртку.

В дежурную часть отдела МВД России по Туапсинскому району с сообщением о грабеже обратилась продавец одного из магазинов одежды.

Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что один из посетителей торговой точки, надел под свою куртку дубленку с выставочной витрины и вышел из магазина, не оплатив товар.

Изучив записи с камеры видеонаблюдения, установленной в торговом зале, полицейские составили ориентировку на розыск предполагаемого грабителя. Уже через несколько минут злоумышленник был задержан на территории центрального рынка недалеко от места преступления.

В отделе полиции ранее судимый 43-летний местный житель сознался в содеянном.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей. Отделом дознания ОМВД России по Туапсинскому району в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации "Грабеж". Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет.

Источник: Отдел по взаимодействию со СМИ УИ и ОС ГУ МВД России по Краснодарскому краю