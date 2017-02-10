В Краснодаре адвокат предстанет перед судом по обвинению в предложении посредничества во взяточничестве

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Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего адвоката адвокатской палаты Краснодарского края по обвинению в предложении посредничества во взяточничестве в особо крупном размере (ч.5 ст.291.1 УК РФ).

По данным следствия, судом рассматривалось уголовное дело в отношении женщины по обвинению в совершении преступлений в сфере экономики, защиту которой осуществлял адвокат. Имея умысел на обещание и предложение посредничества во взяточничестве, адвокат сообщил матери своей доверительницы, что в случае передачи ему 2,5 миллионов рублей обладает способностью передать эти деньги должностному лицу органа правосудия за назначение менее сурового наказания, не обговаривая свой преступный умысел с судьей. Понимая, что предложение носит противоправный характер, женщина сообщила об этом в правоохранительн ые органы. В июле 2016 года адвокат получил от заявительницы в Усть-Лабинске денежные средства, но, увидев сотрудников правоохранительных органов, предпринял попытку скрыться и выбросил деньги из окна автомобиля, после чего его дальнейшие действия были пресечены оперативными сотрудниками управления ФСБ по краю.

Вину в предъявленном преступлении мужчина признал в полном объеме.

Следствием собрана достаточная доказательственн ая база, в связи с чем уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю