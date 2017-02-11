Взорвать детский сад в Адыгее угрожал житель Ростова-на-Дону

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Павел Мишанков являлся сотрудником коллекторского агентства. В июне 2016 года он позвонил в детский сад в Майкопе, угрожая взорвать его, если одна из сотрудниц детского учреждения не выплатит указанному агентству долг своего бывшего мужа.

Бывший супруг сотрудницы детсада получил кредит в офисе микрофинансовой организации и своевременно не расплатился. Не сумев получить деньги у мужчины, коллектор попытался заставить платить его бывшую супругу, которая даже не являлась поручителем по выданному кредиту.

Майкопским городским судом житель Ростова-на-Дону Павел Мишанков признан виновным в вымогательстве и заведомо ложном сообщение о готовящемся взрыве.

Апелляционные жалобы адвокатов осужденного Мишанкова были оставлены без удовлетворения. Тем не менее судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Республики Адыгея смягчила приговор первой инстанции, сократив срок лишения свободы Мишанкову на три месяца – с двух лет и шести месяцев до двух лет и трех месяцев.

– С учетом позиции государственного обвинения Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Республики Адыгея назначила Мишанкову окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 3 месяца в колонии-поселении, – сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Источник: livekuban.ru