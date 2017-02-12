В Краснодаре задержали приехавшего из Сургута закладчика наркотиков

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В Краснодаре сотрудники полиции в феврале задержали предполагаемого закладчика из Сургута.

Во время операции «Анаконда» внимание сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Краснодару привлек молодой человек, который по внешним признакам находился в состоянии опьянения. При задержании гражданин оказал сопротивление и попытался скрыться.

При личном досмотре в присутствии понятых у 27-летнего жителя Сургута изъяли более 20 г вещества, которое по заключению эксперта является синтетическим наркотиком n-метилэфедроном.

В отделе полиции задержанный признался, что приехал в краевой центр для того, чтобы осуществить закладку запрещенного вещества в тайники. При осмотре автомобиля задержанного полицейские изъяли медицинский шприц с остатками наркотического вещества, фасовочные пакеты и электронные весы. Известно, что ранее молодой человек привлекался к уголовной ответственности за кражу имущества и грабеж.

Подозреваемый находится под арестом. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Источник: kuban24.tv