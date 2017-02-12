За разбойные нападения на пенсионеров осудили четырех граждан Украины

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В Ставрополе суд вынес приговор трем мужчинам и женщине, которые обвинялись в разбойных нападениях на пенсионеров и краже их имущества.

Установлено, что четверо граждан Украины, действуя по предварительному сговору, незаконно проникали в частные дома к пенсионерам, чтобы похитить их деньги и имущество. После чего злоумышленники угрожали избивали пожилых людей.

«В результате нападений от телесных повреждений различной степени тяжести наступила смерть двоих потерпевших в ГБУЗ СК "Георгиевская ЦГБ"», — сообщает пресс-служба Ставропольского краевого суда.

В отношении злоумышленников возбудили уголовные дела, в том числе по ст. 162 УК РФ (Разбой), ст.111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), ст. 158 УК РФ (Кража). Суд приговорил одного из преступников к 16 годам и 3 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, еще один получил 15 лет колонии и штраф 30 тысяч рублей. Двоим другим подсудимым назначены меньшие сроки — мужчина проведет в колонии 7 лет и 3 месяца, женщина приговорена к трем годам лишения свободы условно.

Источник: yuga.ru