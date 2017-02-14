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В Лазаревском районе Сочи трое мужчин предстанут перед судом по обвинению в оказании услуги ненадлежащего качества, в результате чего отдыхающей был причинен тяжкий вред здоровью

Следственным отделом по Лазаревскому району города Сочи СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении 24, 40 и 62-летнего мужчин. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п.«а,в» ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человеку).

По версии следствия, в июле 2016 года 40-летний обвиняемый предложил 62-летнему знакомому организовать в акватории Черного моря в районе пляжа в поселке Аше оказание услуг по катанию на надувной буксируемой системе «Банан», на что последний согласился. Кроме того, 40-летнему мужчине было известно, что у одной из организаций имеется наличие права пользования водным объектом - технической зоной в поселке Аше, которая в 2016 году предприятием не использовалась. В этой связи мужчины решили использовать ее для оказания услуг и в случае возникновения у других лиц вопросов об основании использования водного объекта сообщать ложные сведения о совместной с организацией деятельности. Также мужчина в качестве судоводителя принадлежащего ему гидроцикла привлек 24-летнего молодого человека, который не имел права на его управление. Согласно распределенным ролям 40-летний обвиняемый должен был доставлять бензин для гидроцикла, а также обеспечить его хранение в нерабочее время, 62-летний мужчина должен был привлекать среди отдыхающих клиентов, а 24-летний соучастник – непосредственно оказывать услуги по катанию отдыхающих. Стоимость услуги составляла 200 рублей с человека. Так, 10 сентября 2016 года 24-летний обвиняемый, управляя гидроциклом, буксирующем водный аттракцион «Банан», на котором находилось не менее 6 человек, допустил небезопасное маневрирование. В результате с аттракциона упали все отдыхающие, а 53-летняя женщина получила повреждение в виде закрытого перелома шейки плечевой кости, причинившего тяжкий вред здоровью.

Следствием собрана достаточная доказательственн ая база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: У СК РФ по Краснодарскому краю