В Краснодаре трое молодых людей признаны виновными в приготовлении к участию в незаконном вооруженном формировании

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Собранные следственным отделом по Западному округу города Краснодара СКР по краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора трем уроженцам Республики Дагестан - 18-летнему Гаджибегу Джамирзоеву, 20-летнему Магомеду Курбанову и 23-летнему Мураду Магомедову. Они признаны виновными в приготовлении к участию в незаконном вооруженном формировании (НВФ) на территории иностранного государства (ч.1 ст.30, ч.2 ст.208 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что с января по февраль 2016 года молодые люди, руководствуясь идеями радикального ислама и действуя группой лиц по предварительному сговору, собирались в арендованной в поселке Яблоновском Республики Адыгея квартире, а также в Краснодаре, где разработали план, направленный на создание условий по переселению в Сирийскую Республику для участия в вооруженном конфликте в составе НВФ. Между тем деятельность указанного формирования в соответствии с решением Верховного суда Российской Федерации запрещена. Данный факт был выявлен оперативными работниками управления ФСБ по краю.

Приговором Ленинского районного суда Курбанову и Магомедову назначено наказание в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы, а Джамирзоеву – 6 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание осужденным предстоит в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю