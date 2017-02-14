Курс валют
58.06
61.77
/Криминал/

В Краснодаре возбудили дело после обнаружения фрагмента ноги младенца

В Краснодаре следователи выясняют обстоятельства, при которых нашли фрагмент тела ребенка

Возбуждено уголовное дело по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). Устанавливаются обстоятельства произошедшего, в том числе личность матери ребенка. Фрагмент ноги — стопу нижней трети голени, — отправили на экспертизу. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Источник: юга.ру

Другие новости по теме:

Категория: Новости / Криминал

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Добавить комментарий
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Последние новости

В Краснодаре возбудили дело после обнаружения фрагмента ноги младенца

«Единственная игра, которая работает на Вас»

Апелляция подтвердила незаконность размещения рекламы на квитанциях по оплате услуг ЖКХ

Краснодар и Сочи в числе самых популярных российских городов в Instagram

В первый день соревнований Новороссийск завоевал 9 медалей различного достоинства