В Краснодаре возбудили дело после обнаружения фрагмента ноги младенца

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В Краснодаре следователи выясняют обстоятельства, при которых нашли фрагмент тела ребенка

Возбуждено уголовное дело по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). Устанавливаются обстоятельства произошедшего, в том числе личность матери ребенка. Фрагмент ноги — стопу нижней трети голени, — отправили на экспертизу. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Источник: юга.ру