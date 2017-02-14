В Краснодаре местный житель признан виновным в размещении материалов экстремистского характера в сети Интернет

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Собранные следственным отделом по Карасунскому округу города Краснодара СКР по краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 27-летнему Рудольфу Короткову. Он признан виновным в совершении действий, направленных на возбуждение ненависти и вражды по признаку национальности, расы и происхождения (ч.1 ст.282 УК РФ) и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ч.2 ст.280 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что Коротков, используя мобильный телефон, в феврале 2015 года разместил на своей странице одной из социальных сетей один видеофайл и два аудиофайла экстремистского содержания. Данные действия совершены публично и носили открытый характер, поскольку были доступны многочисленному кругу лиц. Согласно выводам проведенного лингвистического исследования опубликованные материалы содержали высказывания, способствовавшие возбуждению ненависти и вражды по признакам национальности, расы и происхождения.

Приговором суда Короткову назначено наказание в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной со средствами массовой информации на срок 2 года.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю