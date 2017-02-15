Старинные марки в Израиль не пустили

/Криминал/

В ходе таможенного контроля пассажиров международного авиарейса «Ростов-на-Дону – Тель-Авив» должностными лицами таможенного поста Аэропорт Ростов-на-Дону пресечена попытка вывоза гражданкой России в Израиль коллекции марок, состоящей в общей сложности из 960 штук.

Основная часть коллекции – советские марки разных лет, но есть и необычные экземпляры из Болгарии, Венгрии и Республики Бурунди, датированные началом ХХ века. В связи с тем, что данные предметы могут оказаться культурными ценностями, коллекция марок направлена в экспертно-криминалистическую лабораторию. Если эксперты признают изъятые марки культурными ценностями, в отношении гражданки будут возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ и ст. 16.3 КоАП РФ по фактам недекларирования и несоблюдения запретов и ограничений. Напомним, что для вывоза культурных ценностей помимо надлежащим образом заполненной пассажирской таможенной декларации обязательно наличие свидетельства Министерства культуры.