В Сочи задержан гражданин Камеруна пытавшийся ввезти более 250 бумажников из змеиной и крокодиловой кожи

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Должностные лица таможенного поста Аэропорт Сочи задержали гражданина Республики Камерун, пытавшегося незаконно провезти крупную партию необычного товара.

Пассажир, прибывший авиарейсом «Стамбул – Сочи», не заполнив и не подав пассажирскую таможенную декларацию, направился через «зелёный» коридор с объемными дорожными сумками к месту таможенного контроля.

При вопросе о наличии товаров, подлежащих письменному декларированию, пассажир заявил об отсутствии таковых. Однако в ходе таможенного контроля его багажа с помощью рентгентехники было выявлено множество однородных предметов. Тогда мужчина пояснил, что перемещает «немного сумок» для личного пользования. Таможенники, заподозрив гражданина в попытке обойти закон, решили проверить багаж. При таможенном досмотре было обнаружено множество кожаных изделий предположительно из змеиной и крокодиловой кожи: мужские сумки, барсетки, портфели, портмоне, зажимы для денег, женские клатчи, кошельки, сумки, заготовки для ремней. Всего - 256 предметов, весом 40,2 кг.

Мужчина 1976 года рождения, являющийся студентом одного из Кубанских университетов, пояснил, что прилетел из г. Дуала (Республика Камерун) транзитом через г. Стамбул, где гостил у родственников. Со слов мужчины, он приобрел все изделия на рынке в г. Дуала и вез подарки друзьям и знакомым. Таможенную декларацию он не стал подавать, считая, что «в этом нет необходимости», так как ввозимые им товары не превышали установленной весовой нормы - 50 кг и стоимостной – 10 000 Евро. Примерная стоимость вещей, по его словам, 2500 долларов США. Чеков, подтверждающих стоимость товара, другую разрешительную документацию на товар нарушитель не предоставил. Судя по количеству и характеру товара, он предназначался не для личного пользования.

- Согласно законодательству во внимание принимаются не только весовые и стоимостные характеристики перемещаемого товара, но и характер, количество, частота его перемещения через таможенную границу, - пояснил начальник таможенного поста Аэропорт Сочи Андрей Онипко. - Коммерческая партия товара подлежит обязательному таможенному декларированию.

В отношении гражданина возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 статьи 16.2 КоАП России (недекларирование либо недостоверное декларирование товаров).

Таможенники установили, что данный гражданин и ранее совершал правонарушения. Так, в 2014 году студент был задержан с незадекларированной коммерческой партией товара сотрудниками Пулковской таможни, в 2015 году - таможенниками в аэропорту Внуково.

Вся партия товара изъята, образцы для определения рыночной стоимости направлены на товароведческую экспертизу. В отношении задержанных предметов будет проведена проверка на соблюдение правил перевозки согласно установкам Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).

Проводится административное расследование.

Источник: Пресс-служба ЮТУ