В Сочи за убийство осудят иностранца

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В Сочи гражданин Республики Узбекистан предстанет перед судом по обвинению в убийстве местного жителя.

Следственным отделом по Лазаревскому району города Сочи СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего гражданина Республики Узбекистан. Он обвиняется в убийстве 51-летнего местного жителя (ч.1 ст.105 УК РФ).

По версии следствия, вечером 25 сентября 2016 года обвиняемый прибыл к дому мужчины по улице Циолковского в поселке Лазаревское с целью разговора, так как испытывал симпатию к супруге последнего. Находясь на кухне, между ними произошел конфликт, который перерос в драку. В ходе ссоры обвиняемый взял с барной стойки кухонный нож и нанес им не менее трех ударов в область живота хозяина дома, убив его, после чего скрылся. Потерпевшего без признаков жизни обнаружила супруга, о чем сообщила в правоохранительн ые органы. Спустя трое суток обвиняемый был задержан.

Вину в предъявленном преступлении мужчина признал в полном объеме.

Следствием собрана достаточная доказательственн ая база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю