В Новороссийске возбуждено уголовное дело по факту смерти женщины в больнице

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Следственным отделом по городу Новороссийску СКР по краю в связи со смертью в родильном учреждении пациентки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

По версии следствия, 22 ноября 2016 года в МБУЗ «Инфекционная больница №3» Новороссийска поступила 31-женщина, находящаяся на 6 месяце беременности, с предварительным диагнозом «острая респираторная инфекция». Вечером того же дня в связи с ухудшением состояния здоровья она была переведена в Перинатальный центр, где на следующее утро была констатирована смерть пациентки, которая наступила, согласно предварительным данным, в результате сепсиса в форме септицемии.

В настоящее время следствием назначено проведение комиссионной судебно-медицинской экспертизы. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, действиям медицинских работников будет дана соответствующая правовая оценка. Расследование уголовного дела продолжается.