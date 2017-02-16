В Краснодаре по факту гибели мужчины в результате пожара в многоквартирном доме возбуждено уголовное дело

/Криминал/

Следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара по результатам проверки по факту пожара в доме по улице Прокофьева, при тушении которого было обнаружено тело мужчины, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По данным следствия, в районе 18 часов 15 февраля в многоквартирном доме с мансардной крышей произошло возгорание 6 этажа. Впоследствии площадь возгорания составила порядка 1,5 тысячи квадратных метров. При тушении пожара в одной из квартир на 6 этаже было обнаружено тело мужчины, который в указанный день пришел в гости к хозяину данной квартиры.

В настоящее время назначены пожаро-техническ ая и судебно-медицинс кая экспертизы.Следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

В рамках расследования будет дана оценка действиям (бездействию) как застройщика в части соблюдения пожарного законодательства , так и контролирующих органов и должностных лиц. Расследование уголовного дела продолжается.