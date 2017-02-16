В Краснодаре директор организации признан виновным в невыплате заработной платы
Собранные следственным отделом по Западному округу города Краснодара СКР по краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора генеральному директору ЗАО «Проектный институт «Нефтепроект» Владимиру Зозуле. Он признан виновным в невыплате заработной платы работникам предприятия в полном объеме свыше двух месяцев (ч.2 ст.145.1 УК РФ).
Следствием и судом установлено, что директор организации проектно-изыскат ельского направления в период с декабря 2015 года по июнь 2016 года не выплачивал в полном объеме заработную плату 17 подчиненным работникам. В результате задолженность по зарплате составила более 1 миллиона 95 тысяч рублей. При этом у руководителя имелась реальная возможность для погашения указанной задолженности, но данные деньги им использовались на иные хозяйственные и производственные нужды предприятия.Благодаря принятым следователем мерам задолженность по зарплате в ходе следствия была погашена.
Приговором суда Зозуля назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.
Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю