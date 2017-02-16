В Краснодаре директор организации признан виновным в невыплате заработной платы

/Криминал/

Собранные следственным отделом по Западному округу города Краснодара СКР по краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора генеральному директору ЗАО «Проектный институт «Нефтепроект» Владимиру Зозуле. Он признан виновным в невыплате заработной платы работникам предприятия в полном объеме свыше двух месяцев (ч.2 ст.145.1 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что директор организации проектно-изыскат ельского направления в период с декабря 2015 года по июнь 2016 года не выплачивал в полном объеме заработную плату 17 подчиненным работникам. В результате задолженность по зарплате составила более 1 миллиона 95 тысяч рублей. При этом у руководителя имелась реальная возможность для погашения указанной задолженности, но данные деньги им использовались на иные хозяйственные и производственные нужды предприятия.Благодаря принятым следователем мерам задолженность по зарплате в ходе следствия была погашена.

Приговором суда Зозуля назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю