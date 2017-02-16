Украл, выпить не успел. В тюрьму.

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В дежурную часть отдела полиции Восточного района УМВД России по г. Новороссийску поступила заявления о краже со двора частного домовладения металлических прутьев.

На адрес выехала следственно-опер ативная группа. Полицейские провели подворовой обход, опросили потерпевших и возможных свидетелей. Так же были проверены пункты приема металлолома в этом районе, в одном из которых было обнаружено 9 металлических прутьев. Как пояснил приемщик, металл сдал парень проживающий в данном районе, составил словесный портрет возможного подозреваемого.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции установили личность и место проживание подозреваемого. Через пару часов его доставили в отдел полиции.

В ходе дознания установлено, что задержанный ранее не судимый, нигде не работающий 31-летний житель Новороссийска. Вырученные деньги со сдачи металла хотел потратить на спиртное. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 158 УК РФ «Кража».

Источник: Подготовлено пресс-службой УМВД РФ по г. Новороссийску.