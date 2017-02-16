Около двух килограммов N-метилэфедрона перевозил молодой человек, задержанный в Подмосковье

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Сотрудниками УГИБДД ГУ МВД России по Московской области в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий на стационарном посту ДПС, расположенном на 111 км автодороги М-4 «Дон», был остановлен автомобиль марки «Шевроле». В качестве пассажира в машине находился 19-летний уроженец одной из стран СНГ. В ходе личного досмотра полицейские обнаружили в его спортивной сумке два пакета с веществом светлого цвета внутри.

Результаты химического исследования показали, что изъятое является N-метилэфедроном общим весом около двух килограммов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

*N-метилэфедрон - синтетическое наркотическое вещество, производное катенона, который можно отнести к ряду амфетамина.

N-метилэфедрон и его производные включены в список I перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации.