Бывший депутат Государственной Думы Денис Вороненков объявлен в федеральный розыск

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Первым следственным управлением Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации (с дислокацией в городе Москве) продолжается расследование уголовного дела в отношении бывшего депутата Государственной Думы ФС РФ Дениса Вороненкова.

По версии следствия, в период с августа 2010 по июнь 2011 года Вячеслав Полозков, Сергей Воронцов и директор ООО «ТОМА» Марина Владимирская решили совершить хищение здания, принадлежащего указанному обществу. Для этого они привлекли к совершению преступления Сергея Шишакова, Андрея Мурзикова, Дениса Вороненкова и Олега Крылова. В дальнейшем при пособничестве Кирилла Кузнецова, Вадима Ферапонтова и Ильи Щербака были изготовлены и поданы на регистрацию в МИФНС России № 46 по городу Москве фиктивные документы, в результате чего единственный учредитель ООО «ТОМА» Отари Кобахидзе был выведен из состава участников общества. При этом соучастники неправомерно назначили Щербака генеральным директором ООО «ТОМА». После этого Вороненков нашел покупателя на принадлежащее обществу здание, расположенное на улице Международной в Москве, которым выступил Виталий Качур. Зная, что указанная недвижимость продается незаконно, Качур привлек к оформлению сделки адвоката Виталия Чабана. В результате здание общей площадью 1499,4 кв.м. и рыночной стоимостью 127 млн рублей было продано подконтрольной Качуру компании «Шанс» за 20 млн рублей. Кроме того, Качур неофициально выплатил Вороненкову свыше 1,2 млн долларов США. Своими действиями соучастники лишили Кобахидзе права собственности на указанное здание и причинили ущерб в особо крупном размере.

Следствием установлено, что именно Вороненков обеспечивал финансирование преступных действий, давал указания другим соучастникам и лично контролировал процесс незаконной смены руководителя ООО «ТОМА». Также Вороненков организовал «обналичивание» полученных преступным путем денежных средств и распределил их между собой и другими соучастниками. Это подтверждается показаниями других соучастников, потерпевшего и свидетелей, результатами обысков и заключениями экспертов.

В настоящее время следственными органами вынесено постановление о привлечении Вороненкова в качестве обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 170.1 УК РФ (организация фальсификации единого государственного реестра юридических лиц) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Вороненков скрылся от органов следствия и объявлен в федеральный розыск.

Ранее уголовные дела в отношении Шишакова, Мурзикова, Крылова, Владимирской, Щербака, Воронцова, Полозкова, Качура и Чабана были выделены в отдельное производство и направлены для рассмотрения в суд. Приговором суда им назначены различные сроки лишения свободы.

Источник: Следственный комитет Российской Федерации