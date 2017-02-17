В Сочи гражданин Республики Абхазия предстанет перед судом по обвинению в убийстве

/Криминал/

Следственным отделом по Адлерскому району города Сочи СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего гражданина Республики Абхазия. Он обвиняется в убийстве 39-летнего местного жителя (ч.1 ст.105 УК РФ) и незаконном обороте оружия (ч.1 ст.222 УК РФ).

По версии следствия, вечером 23 октября 2016 года обвиняемый прибыл к ранее знакомому мужчине, который находился на участке местности рядом с кафе «Ивушка» по улице Урожайной, с целью разговора. Там между ними возник словесный конфликт, в ходе которого обвиняемый произвел не менее 7 выстрелов из принесенного с собой автомата «Калашникова» в область груди и нижних конечностей оппонента, после чего скрылся. Потерпевшего без признаков жизни обнаружили местные жители, о чем сообщили в правоохранительн ые органы. Смерть мужчины наступила в результате огнестрельных ранений груди и нижних конечностей с повреждениями легких и крупных кровеносных сосудов, приведших к острой массивной кровопотере.

Вину в предъявленных преступлениях мужчина признал в полном объеме.

Следствием собрана достаточная доказательственн ая база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю