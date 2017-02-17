В Отрадненском районе полицейские задержали подозреваемого в незаконном хранении наркотических средств

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Сотрудникам подразделения по контролю за оборотом наркотиков Отдела МВД России по Отрадненскому району поступила оперативная информация, что один из жителей станицы Передовой может быть причастен к незаконному хранению наркотических средств.

В ходе проверки поступившего сообщения сотрудники полиции осмотрели помещение магазина, арендуемое подозреваемым. В подсобном помещении торговой точки в коробках была обнаружена растительная масса серо-зеленного цвета с характерным запахом конопли. Согласно результатам экспертизы изъятое вещество является марихуаной, общей массой свыше 1 кг.

Задержанный пояснил, что, находясь на южной окраине ст. Передовой, обнаружил дикорастущие растения конопли, оборвал их и хранил для личного употребления.

Следственным отделением в отношении подозреваемого возбужденно уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, без цели сбыта наркотических средств в крупном размере». Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ведется следствие.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому району