Житель Лабинского района пытался наказать приятеля с помощью ножа и пассатижей

/Криминал/

В дежурную часть отдела полиции Приморского района УМВД России по г. Новороссийску поступило сообщение от местной жительницы о том, что ее знакомый избивает своего приятеля.

По указанному адресу был направлен наряд патрульно-постов ой службы и следственно- оперативная группа. Прибывшие на место полицейские обнаружили на полу квартиры мужчину без сознания с множественными гематомами, кровяными подтеками, порезами в области шеи, а так же с колото-резанной раной в районе ягодиц. Подозреваемый находился в этой же комнате и пытался скрыться, увидев стражей порядка, но был задержан и доставлен в отдел полиции. Потерпевший без сознания доставлен в городскую больницу. С места преступления правоохранителям и изъят кухонный нож и пассатижи, которыми подозреваемый наносил увечье.

На допросе у следователя стало известно, что задержанный 36-летний житель Лабинского района, неоднократно судимый. В Новороссийске проживает около полугода, официально нигде не работал, перебивался случайными заработками. Вечером с приятелями распивал спиртные напитки, в ходе чего между ними произошел словесный конфликт, переросший в физическую расправу.

В настоящее время задержанный находится в следственном изоляторе г. Новороссийска, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия).

Источник: Подготовлено пресс-службой УМВД РФ по г. Новороссийску.