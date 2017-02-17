Полицейские Новокубанского района задержали подозреваемого в незаконном получении водительского удостоверения

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По версии правоохранителей, 36-летний житель г.Ставрополя, лишённый права управления автомобилем, сменил фамилию, чтобы получить новое водительское удостоверение.

Отделом дознания ОМВД России по Новокубанскому району в отношении 36-летнего жителя г. Ставрополя возбуждено уголовное дело по статье 324 Уголовного кодекса Российской Федерации «Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград», санкции которой предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 3 месяцев.

В начале 2016 года подозреваемый был лишён водительских прав сроком на полтора года за совершение административного правонарушения в Ставропольском крае.

Тогда мужчина обратился по месту регистрации в отдел ЗАГС г. Армавира и сменил фамилию. Получив новый паспорт, мужчина прошёл обучение в автошколе, а затем обратился в ОГИБДД Отдела МВД России по Новокубанскому району с заявлением о первичной выдаче ему водительского удостоверения. Незаконно получив документ на новую фамилию, мужчина вернулся к управлению автомобилем.

Через год он снова сменил паспорт, вернув себе прежнюю фамилию, чем вызвал подозрение правоохранителей. В отношении мужчины была проведена проверка, в ходе которой сотрудники ДПС остановили автомобиль подозреваемого. Мужчина предъявил полицейским водительское удостоверение на другую фамилию. В отношении него был составлен протокол по части 2 статьи 12.7 Кодекса об Административных правонарушениях Российской Федерации «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством». Новокубанским районным судом в отношении задержанного избрано наказание в виде административного ареста на 15 суток.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю