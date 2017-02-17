Житель Туапсе признан виновным в убийстве двух мужчин

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Собранные следственным отделом по городу Туапсе СКР по краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 38-летнему жителя Туапсе Алексею Семененко. Он признан виновным в убийстве 40 и 62-летнего мужчин (п.«а» ч.2 ст.105 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что в ночь на 7 декабря 2014 года Семененко оставил работникам автомойки, владельцем которой был его родственник, свой автомобиль для его мойки с последующей передачей его на следующее утро. При этом он узнал, что мужчины самовольно взяли его автомобиль и допустили его опрокидывание, в связи с чем машина получила механические повреждения. В этой связи 7 декабря 2014 года мужчина вместе с родственником и указанными работниками приехал в село Дзеберкой, где между ними произошел конфликт. Находясь там, он нанес 12 ударов по телу сначала одному, а затем 26 и второму оппоненту, убив обоих.

Приговором Краснодарского краевого суда Семененко назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год. Приговор в законную силу не вступил.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю