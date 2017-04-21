В Сочи в связи с гибелью двух человек в результате пожара возбуждено уголовное дело

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Следственным отделом по Лазаревскому району города Сочи СКР по краю по результатам проверки возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, которая подозревается в оказании услуги, не отвечающей требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей, повлекшей по неосторожности смерть двух лиц (ч.3 ст.238 УК РФ).

По версии следствия, женщина является собственником 3-этажного жилого дома в поселке Лоо, который фактически использовался как гостевой дом, предоставляя гражданам услуги на возмездной основе по временному проживанию. Также ей принадлежало соседнее нежилое строение по улице Декабристов, в котором располагался магазин детских товаров. При этом в нарушение норм действующего законодательства в качестве индивидуального предпринимателя на учете в налоговом органе женщина не состояла. Кроме того, расстояние между магазином и жилым домом составляло в несколько раз меньше, чем предусматривают строительные нормы и правила. 16 марта 2017 года в помещении магазина произошло возгорание, после чего пламя перешло на деревянную мансарду дома. Ввиду пожара и допущенных нарушений требований пожарной безопасности проживавшие в комнате на верхнем этаже 2 женщины не смогли покинуть горящее помещение и погибли, поскольку единственный выход был заблокирован возникшим пожаром, а эвакуационный выход отсутствовал.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю