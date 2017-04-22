На нескольких чиновников мэрии Владикавказа завели дело о растрате 30 млн рублей

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Ряд чиновников администрации местного самоуправления Владикавказа, среди которых и бывший замглавы АМС города Казбек Цоков, подозреваются в хищении бюджетных средств, сообщил министр внутренних дел Северной Осетии Михаил Скоков на пресс-конференции в пятницу.

"К.Цоков был задержан в числе ряда лиц из руководителей АМС Владикавказа, фамилии которых в интересах следствия я озвучить не могу, в рамках уголовного дела, непосредственно связанного с делом, которое было возбуждено в отношении бывшего главы администрации города Сергея Дзантиева. На сегодняшний день задокументировано достаточное количества доказательств их (чиновников-ИФ) вины", - сказал М.Скоков.

По его словам, следствие полагает, что несколько руководителей АМС вступили в сговор с С.Дзантиевым, согласного которому роли каждого участника преступной группы были распределены. В результате спланированных действий из бюджета было похищено более 30 млн рублей.

Кроме того, глава МВД региона заверил, что главный подозреваемый по указанному делу экс-глава АМС Владикавказа Сергей Дзантиев, который скрылся от следствия, будет задержан.

"В настоящее время собирается ряд материалов о дополнительных эпизодах его преступной деятельности. Могу вас заверить, однозначно мы его найдем, как бы он тщательно не скрывался", - подчеркнул М.Скоков.

Как сообщалось, в начале декабря прошлого года сити-менеджер Владикавказа С.Дзантиев был объявлен в розыск в отношении него возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере).

В рамках расследования дела по подозрению в хищении бюджетных средств были также задержаны начальник управления земельного комитета администрации Владикавказа и главный бухгалтер управления.

По версии следствия, они были замешаны в продаже земельного участка в районе санатория "Осетия" во Владикавказе по заведомо заниженной цене.

14 апреля текущего года Ленинский суд Владикавказа арестовал бывшего заместителя администрации Владикавказа К.Цокова в рамках уголовного дела о незаконной продаже земельного участка во Владикавказе и растрате около 30 млн рублей.

Источник: Интерфакс