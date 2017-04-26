В Севастополе конфискованы контрафактные товары фирмы «Adidas» стоимостью более 160 тысяч рублей

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В результате проведенных мероприятий по выявлению фактов незаконного ввоза на территорию Российской Федерации и реализации контрафактных товаров народного потребления в магазине «Лига Чемпионов» в г. Севастополе сотрудниками Севастопольской таможни изъята 21 единица контрафактной спортивной одежды торговой марки «Adidas».

По информации правообладателя товарного знака «Adidas» стоимость изъятых товаров и причиненного ущерба составила более 163 тысяч рублей.

Материалы проверки Севастопольским транспортным прокурором направлены в Арбитражный суд г. Севастополя для привлечения индивидуального предпринимателями к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.10 КоАП РФ (реализация товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака).

Решением суда заявление прокурора удовлетворено, индивидуальному предпринимателю назначен штраф в размере 50 тысяч рублей, контрафактный товар конфискован.

Источник: Пресс-служба Южной транспортной прокуратуры