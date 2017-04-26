В Тихорецком районе местный житель предстанет перед судом по обвинению в распространении детской порнографии

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Следственным отделом по Тихорецкому району СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.«а,г» ч.2 ст.242.1 УК РФ (приобретение, хранение в целях распространения и распространение материалов с порнографическим изображением несовершеннолетней, не достигшей четырнадцатилетнего возраста, с использованием сети «Интернет»).

По версии следствия, мужчина, используя персональный компьютер с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», приобрел путем скачивания на жесткий диск материалы с порнографическим изображением несовершеннолетних, в том числе видеофайл продолжительностью 2 минуты с участием девочки, не достигшей четырнадцатилетнего возраста, которые в последующем хранил. В марте 2016 года обвиняемый распространил указанный видеофайл среди пользователей одной из программ. По результатам комплексной сексолого-искусствоведческой экспертизы видеозапись признана порнографической. Указанный факт был выявлен сотрудниками полиции.

Согласно выводам проведенной психолого-сексолого-психиатрической экспертизы у обвиняемого выявлено расстройство сексуального предпочтения в форме педофилии, не исключающее его вменяемости.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю