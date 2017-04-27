Полицейские Новороссийска с поличным задержали закладчицу наркотиков

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Сотрудники полиции, находясь на маршруте патрулирования, обратили внимание на женщину, которая вела себя подозрительно и при виде полицейских выбросила на землю пакет. В ходе осмотра места происшествия были обнаружены два полимерных пакета с порошком.

Проведенная экспертиза установила, что изъятое вещество является курительной смесью. На съемной квартире девушки также обнаружено аналогичное вещество. Общая масса изъятого составила более 190 граммов.

Подозреваемая созналась в содеянном и пояснила, что приехала в город-герой с целью распространения наркотических веществ путем закладок. Установлено, что девушка приобрела наркотики посредством сети Интернет. В качестве тайников использовала скорлупу от орехов и панцири улиток.

В настоящее время в отношении женщины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время в отношении задержанной следственной частью следственного управления УМВД России по городу Новороссийску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств в крупном размере». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

Источник: Подготовлено пресс-службой УМВД РФ по г. Новороссийску