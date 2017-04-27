По подозрению в совершении свыше 30 краж задержаны 8 жителей Краснодарского края

/Криминал/

В дежурную часть Отдела МВД России по Павловскому району поступило несколько заявлений от местных жителей о кражах имущества.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска кубанского главка, совместно с полицейскими Павловского района установили личности злоумышленников. При проведении спецоперации полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии провели обыски по месту жительства подозреваемых, в результате которых обнаружили часть похищенного имущества. В качестве вещественных доказательств были изъяты банковские карты, мобильные телефоны, а также электроинструменты и бейсбольные биты.

Восемь жителей Краснодарского края в возрасте от 19 до 28 лет были задержаны и доставлены в Отдел МВД России по Павловскому району. В распоряжении следствия имеется информация о причастности подозреваемых как минимум к 30 фактам краж, совершённых в нескольких районах края.

Установлено, что злоумышленники в ночное время суток передвигались по Краснодарскому краю на двух автомобилях, похищали различное имущество из магазинов и складских помещений и скрывались. Похищенное имущество мужчины сбывали, а вырученные денежные средства распределяли между собой и тратили на личные нужды.

По данным фактам следственным отделом ОМВД России по Павловскому району возбуждено 16 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору». Сумма ущерба устанавливается.

Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В настоящее время в отношении шести задержанных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, двое – заключены под стражу. В отношении одного подозреваемого мера пресечения не избиралась.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю