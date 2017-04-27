Бывший начальник антикоррупционного главка МВД Сугробов получил 22 года колонии

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Доказательства, собранные Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации, признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему начальнику ГУЭБиПК МВД России Денису Сугробову, а также бывшим руководителям и сотрудникам указанного подразделения: Борису Колесникову, Салавату Муллаярову, Ивану Косоурову, Виталию Чередниченко, Евгению Шерманову, Сергею Борисовскому, Сергею Пономареву, Андрею Назарову и гражданскому лицу Игорю Скакунову. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст. 210, п. «в» ч. 3 ст. 286, ст. 303, ст. 304 УК РФ (организация и участие в преступном сообществе, превышение должностных полномочий, фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности, провокация взятки). Сугробову инкриминировался 21 эпизод преступной деятельности.

Следствием и судом установлено, что в 2011 году Денис Сугробов создал преступное сообщество, в которое вошли подчиненные ему сотрудники. Совместно со своим заместителем Борисом Колесниковым Сугробов разработал и общую схему совершения преступлений. Заключалась она в том, что соучастники фактически сами создавали, а затем документировали не соответствующую действительности оперативную информацию о якобы преступной деятельности конкретных лиц. Например, должностному лицу под надуманным предлогом без его согласия могли положить на стол денежные средства и задокументировать это как его же незаконные действия. В дальнейшем эти материалы являлись основанием для уголовного преследования.

Таким образом, соучастники фальсифицировали результаты оперативно-розыскной деятельности, которые на первый взгляд носили законный характер, но фактически являлись этапами общего преступного умысла членов преступного сообщества. Сугробов сам определял цели и задачи сообщества, лиц, ответственных за совершение преступления, и принимал основные решения. Участники сообщества соблюдали конспирацию, например, если к совершению преступления привлекались иные лица, им не сообщали о том, что их действия будут реализовываться в рамках единого преступного умысла. А для телефонных разговоров с такими лицами использовались заранее подготовленные абонентские номера сотовой связи, оформленные на подставных лиц.

Организуя такую деятельность, участники сообщества создавали видимость успешного выполнения служебных задач по противодействию преступлениям экономической и коррупционной направленности. В итоге они получили материальную выгоду в виде карьерного роста организаторов и участников преступного сообщества (увеличение денежного содержания), значительных денежных премий, присвоения внеочередных специальных званий, ведомственных и государственных наград. Например, Денису Сугробову в порядке поощрения было присвоено звание «генерал-лейтенант» полиции. Также он награждался ведомственными медалями «За заслуги в управленческой деятельности» III степени, «За отличие в службе» I степени, а в виде денежных премий в 2011-2013 годах получил более 1,3 млн рублей.

Среди потерпевших, в отношении которых были совершены провокационные действия и инициировано незаконное уголовное преследование был главный врач центральной клинической больницы Управления делами Президента Российской Федерации, председатель правления компании Nanotec-Industries AG», глава администрации города Смоленска, и.о. ректора ФГБО УВПО «Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса», временно назначенной на должность руководителя Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области, директор департамента Счетной палаты Российской Федерации и другие лица. Всего по уголовному делу признано потерпевшими 30 человек. После задержания участников преступного сообщества незаконное уголовное преследование в отношении потерпевших было прекращено либо они были оправданы судом.

Ранее еще 11 человек понесли наказание за совершение указанных преступлений. В их числе четверо бывших сотрудников и руководителей ГУЭБиПК: Максим Назаров, Алексей Боднар, Евгений Сечин, Евгений Голубцов, а также другие соучастники.

Приговором суда Сугробову назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы, Салавату Муллаярову – 20 лет лишения свободы, Ивану Косоурову – 19 лет лишения свободы, Сергею Борисовскому – 17 лет лишения свободы, Виталию Чередниченко - 18 лет лишения свободы, Евгению Шерманову – 18 лет лишения свободы, Сергею Пономареву – 17 лет лишения свободы, Андрею Назарову – 17 лет лишения свободы, Игорю Скакунову – 4 лет лишения свободы. Борис Колесников признан виновным, уголовное дело в отношении него прекращено в связи со смертью.

Источник: СУ СКП РФ