Бывший начальник антикоррупционного главка МВД Сугробов получил 22 года колонии
Доказательства, собранные Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации, признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему начальнику ГУЭБиПК МВД России Денису Сугробову, а также бывшим руководителям и сотрудникам указанного подразделения: Борису Колесникову, Салавату Муллаярову, Ивану Косоурову, Виталию Чередниченко, Евгению Шерманову, Сергею Борисовскому, Сергею Пономареву, Андрею Назарову и гражданскому лицу Игорю Скакунову. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст. 210, п. «в» ч. 3 ст. 286, ст. 303, ст. 304 УК РФ (организация и участие в преступном сообществе, превышение должностных полномочий, фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности, провокация взятки). Сугробову инкриминировался 21 эпизод преступной деятельности.
Следствием и судом установлено, что в 2011 году Денис Сугробов создал преступное сообщество, в которое вошли подчиненные ему сотрудники. Совместно со своим заместителем Борисом Колесниковым Сугробов разработал и общую схему совершения преступлений. Заключалась она в том, что соучастники фактически сами создавали, а затем документировали не соответствующую действительности оперативную информацию о якобы преступной деятельности конкретных лиц. Например, должностному лицу под надуманным предлогом без его согласия могли положить на стол денежные средства и задокументировать это как его же незаконные действия. В дальнейшем эти материалы являлись основанием для уголовного преследования.
Таким образом, соучастники фальсифицировали результаты оперативно-розыскной деятельности, которые на первый взгляд носили законный характер, но фактически являлись этапами общего преступного умысла членов преступного сообщества. Сугробов сам определял цели и задачи сообщества, лиц, ответственных за совершение преступления, и принимал основные решения. Участники сообщества соблюдали конспирацию, например, если к совершению преступления привлекались иные лица, им не сообщали о том, что их действия будут реализовываться в рамках единого преступного умысла. А для телефонных разговоров с такими лицами использовались заранее подготовленные абонентские номера сотовой связи, оформленные на подставных лиц.
Организуя такую деятельность, участники сообщества создавали видимость успешного выполнения служебных задач по противодействию преступлениям экономической и коррупционной направленности. В итоге они получили материальную выгоду в виде карьерного роста организаторов и участников преступного сообщества (увеличение денежного содержания), значительных денежных премий, присвоения внеочередных специальных званий, ведомственных и государственных наград. Например, Денису Сугробову в порядке поощрения было присвоено звание «генерал-лейтенант» полиции. Также он награждался ведомственными медалями «За заслуги в управленческой деятельности» III степени, «За отличие в службе» I степени, а в виде денежных премий в 2011-2013 годах получил более 1,3 млн рублей.
Среди потерпевших, в отношении которых были совершены провокационные действия и инициировано незаконное уголовное преследование был главный врач центральной клинической больницы Управления делами Президента Российской Федерации, председатель правления компании Nanotec-Industries AG», глава администрации города Смоленска, и.о. ректора ФГБО УВПО «Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса», временно назначенной на должность руководителя Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области, директор департамента Счетной палаты Российской Федерации и другие лица. Всего по уголовному делу признано потерпевшими 30 человек. После задержания участников преступного сообщества незаконное уголовное преследование в отношении потерпевших было прекращено либо они были оправданы судом.
Ранее еще 11 человек понесли наказание за совершение указанных преступлений. В их числе четверо бывших сотрудников и руководителей ГУЭБиПК: Максим Назаров, Алексей Боднар, Евгений Сечин, Евгений Голубцов, а также другие соучастники.
Приговором суда Сугробову назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы, Салавату Муллаярову – 20 лет лишения свободы, Ивану Косоурову – 19 лет лишения свободы, Сергею Борисовскому – 17 лет лишения свободы, Виталию Чередниченко - 18 лет лишения свободы, Евгению Шерманову – 18 лет лишения свободы, Сергею Пономареву – 17 лет лишения свободы, Андрею Назарову – 17 лет лишения свободы, Игорю Скакунову – 4 лет лишения свободы. Борис Колесников признан виновным, уголовное дело в отношении него прекращено в связи со смертью.
Источник: СУ СКП РФ