В Новороссийске на сотрудника муниципального предприя "Полигон" завели уголовное дело о подлоге

/Криминал/

По инициативе Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, связанных с отловом безнадзорных животных на территории города Новороссийска.

Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратурой в ходе плановой проверки установлено, что на основании муниципального контракта, заключенного между «Управлением жилищно-коммунального хозяйства г. Новороссийска» и муниципальным унитарным предприятием «Полигон», последним в период с 23 августа по 31 декабря 2016 года оказывались услуги по отлову безнадзорных животных и подбору павших животных на территории г. Новороссийска.

В то же время прокуратурой вскрыт факт необоснованного внесения сотрудником предприятия в официальные документы сведений об отлове учреждением 107 безнадзорных животных (собак), которые фактически не отлавливались.

По данному факту природоохранной прокуратурой материалы проверки направлены в следственный орган, по результатам рассмотрения которых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений из иной личной заинтересованности).

Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены природоохранной прокуратурой на контроль.

Источник: Прокуратура Краснодарского края