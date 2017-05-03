Жительница Курганинского района подозревается в убийстве знакомой

/Криминал/

В правоохранительные органы Курганинского района обратился сын 36-летней жительницы хутора Южного с заявлением о ее безвестном исчезновении в ноябре 2016 года.

2 мая 2017 года тело пропавшей со множественными повреждениями тела было обнаружено местными жителями в лесном массиве поселка Лучезарного. При этом были получены сведения, что указанные повреждения были причинены 32-летней знакомой погибшей. В связи с этим в отношении указанной женщины Лабинским межрайонным следственным отделом СКР по краю в тот же день возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, 8 ноября 2016 года 36-летняя женщина приехала в гости к своей знакомой в поселок Лучезарный. В процессе употребления алкоголя между женщинами возник конфликт, в ходе которого хозяйка дома нанесла руками и ногами множественные удары в область головы и тела гостьи. После этого, вооружившись фрагментом кирпича, она также нанесла один удар в височно-теменную область головы. Смерть женщины наступила спустя несколько часов в результате закрытой черепно-мозговой травмы и множественных переломов ребер и грудины.

В настоящее время подозреваемая задержана, рассматривается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователем и следователем-криминалистом проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю