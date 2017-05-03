Житель Ставрополья осуждён за кражу пиявок стоимостью 1 миллион рублей

/Криминал/

Инцидент произошел в Ставропольском крае в декабре 2016 года в селе Дивном. Было украдено 40 тысяч пиявок.

Судом установлено, что ночью подсудимые проникли в помещение, из полимерных ведер, где находились пиявки, вылили воду и переложили их в мешок. Таким путем было опустошено 86 ведер, в которых находились медицинские пиявки в количестве 40 000 штук, стоимостью 27 рублей за 1 штуку, на общую сумму 1 080 000 рублей. С похищенным с места совершения преступления скрылись и распорядились похищенным по своему усмотрению.

Апанасенковский районный суд назначил гр. К.Н. наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года, в соответствии с ч.5 ст.69 УК РФ, по совокупности совершенных преступлений, путем частичного сложения назначенного наказания, окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком в 3 года, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Источник: Пресс-служба Ставропольского краевого суда