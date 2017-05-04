В Староминском районе на бизнесмена уволившего беременную завели уголовное дело

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Прокуратурой Староминского района проведена проверка соблюдения требований трудового законодательства по факту невыплаты заработной платы работнику индивидуального предпринимателя

Установлено, что продавцу из магазина одежды, являющейся работницей предпринимателя, длительное время не выплачивалась заработная плата, а также не произведен полный расчёт при увольнении, в результате чего образовалась задолженность в сумме 20 тыс. рублей.

Кроме того, в ходе проверки вскрыто, что индивидуальный предприниматель, узнав о том, что её работница беременна, незаконно уволила её без всяких к тому оснований.

По данному факту материалы проверки прокуратурой направлены в следственный орган по результатам рассмотрения которых в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы), ст. 145 УК РФ (необоснованное увольнение беременной женщины), ход и результаты расследования которого находятся на контроле.

В результате принятых прокуратурой района мер реагирования вышеуказанная задолженность полностью погашена, а также работнику выплачены иные денежные компенсации за нарушение сроков выплаты заработной платы и незаконное увольнение.

Источник: Прокуратура Краснодарского края