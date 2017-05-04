В Северском районе мошенник представившись работником МФЦ обманул гранждан на 600 000 рублей

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Следственным отделом ОМВД России по Северскому району завершено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 29-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

В ходе следствия установлено, что 29-летний местный житель, представляясь якобы работником многофункционального центра, предложил жильцам местного товарищества оформить принадлежащие им домовладения, возведенные на землях сельскохозяйственного назначения в собственность, а также получить постоянное место регистрации. За оказание услуг злоумышленник требовал с каждого клиента по 35 тысяч рублей. Потерпевшие оплатили необходимую сумму, однако обещанных правоустанавливающих документов в установленный срок не получили.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий злоумышленник был задержан по месту жительства и доставлен в Отдел полиции. При дальнейшей проверке правоохранители установили, что мужчина никогда не работал в многофункциональном центре и не имел возможности выполнить взятые на себя обязательства. Собранные доказательства свидетельствуют о причастности задержанного к 19 фактам мошеннических действий. Общий ущерб потерпевшим от действий злоумышленника составил более 600 тысяч рублей.

В настоящее время материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой обвиняемому статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.