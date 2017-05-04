Курс валют
57.09
62.32
/Криминал/

В Тимашевском районе женщина подозревается в покушении на убийство бывшего супруга

Тимашевским межрайонным следственным отделом СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 35-летней местной жительницы, которая подозревается в покушении на убийство 39-летнего бывшего супруга (ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ).

Установлено, что мужчина и женщина официально разведены, однако проживают вместе в поселке Садовод города Тимашевска. По версии следствия, вечером 1 мая 2017 года, находясь по месту жительства, они совместно распивали спиртные напитки, после чего легли спать. Утром следующего дня между ними возник конфликт, в ходе которого женщина взяла кухонный нож и нанесла им не менее 3 ударов в различные жизненно важные части тела оппонента. Между тем, довести свой преступный умысел, направленный на убийство бывшего супруга, женщине не удалось ввиду активного сопротивления потерпевшего. Мужчине удалось выбежать на улицу и самостоятельно вызвать сотрудников скорой медицинской помощи.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Другие новости по теме:

Категория: Новости / Криминал

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Добавить комментарий

Последние новости

В связи с проведением репетиции парада, в Новороссийске перекроют движение

Корабли Балтийского флота взяли курс на Санкт-Петербург

В Адыгее энергетики срежут самовольно установленное уличное освещение

Участники военно-исторического клуба и офицеры ВАИ провели урок мужества с калининградскими школьниками

Вениамин Кондратьев: «Курортный сбор будет дифференцирован в зависимости от территории»