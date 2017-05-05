В Краснодаре ликвидировали канал незаконной обналички

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В Краснодаре задержаны организатор и трое участников организованного преступного сообщества, осуществлявшего незаконную банковскую деятельность с обналичиванием денежных средств

Следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара краевого управления СКР по краю возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности (п.п.«а,б» ч.2 ст. 172 УК РФ) и организации преступного сообщества и участия в нем (ч.1,2 ст.210 УК РФ).Фигурантами уголовного дела являются трое мужчин и одна женщина в возрасте от 28 до 46 лет.

По данным следствия, с целью получения финансовой выгоды путем осуществления незаконной банковской деятельности и извлечения особо крупного дохода с декабря 2014 года членами организованной группы создавались и приобретались фиктивные коммерческие организации, в качестве руководителей в которых выступали как ее участники, так и номинальные лица. Затем соучастниками и номинальными директорами фирм в банках открывались расчетные счета, над которыми устанавливался фактический контроль путем использования системы документооборота и платежей «Клиент-Банк». Подозреваемые предоставляли клиентам сведения, необходимые для перечисления денег на подконтрольные банковские счета путем проведения фиктивных сделок, после чего денежные средства поступали в оборотный капитал фигурантов, которые становились их держателями и распорядителями, вели учет. Деньги обналичивались либо распределялись по иным подконтрольным банковским счетам и затем передавались заказчикам за вычетом комиссии за оказанные услуги.

Сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения за осуществление незаконных банковских операций и выдачу наличных по имеющимся данным превысила 18 миллионов рублей, что является особо крупным размером.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники УЭБ и ПК ГУВД по краю.

В настоящее время организатор и трое участников задержаны, рассматривается вопрос об избрании в отношении них мер пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, устанавливаются иные лица на предмет возможной причастности к совершенным преступлениям, а также других эпизодов преступной деятельности. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю