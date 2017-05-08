Сотрудник ДПС решил помочь другу и пошел под суд

/Криминал/

В суде Черекского района КБР рассматривается дело в отношении бывшего инспектора ДПС и жителя Верхней Балкарии. Автоинспектора обвиняют в служебном подлоге, а его друга – в мошенничестве в сфере страхования.

Летом 2016 года 22-летний житель Верхней Балкарии ехал на «Мерседесе» по горной дороге. Но в какой-то момент он не справился с управлением и машина упала в обрыв. Ремонт был бы дорогостоящим, а вот страхового полиса у водителя не оказалось. Чтобы как-то сэкономить, он обратился к своему другу, который работал в ГИБДД, и попросил его составить «липовый» протокол о ДТП. После этого он предоставил поддельные документы в страховую компанию и получил от нее 210 тысяч рублей.

Но вскоре все вскрылось. Инспектора из ГИБДД уволили и завели уголовное дело.

- После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в Черекский районный суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе прокуратуры по Кабардино-Балкарии.

Источник: http://news-r.ru/news/kriminal/102040/