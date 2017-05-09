В Ростовской области нашли похищенного трехлетнего мальчика
Следователи допросили похитителей 3-летнего мальчика в качестве подозреваемых.
Следственными органами СК России по Ростовской области продолжается расследование уголовного дела по факту похищения 3-летнего ребенка.
Более суток следователи, сотрудники полиции, волонтеры в круглосуточном режиме осуществляли поиски ребенка, отрабатывали все возможные версии похищения.
Розыск ребенка и похитителей осуществлялся и на территориях соседних с Ростовской областью регионов.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий на территории Волгоградской области был найден похищенный трехлетний мальчик.
Ребенок жив, осмотрен врачами, его жизни и здоровью ничто не угрожает. Он передан родителям.
Похитители ребенка доставлены в Ростовскую область. Ими оказались 48-летние супруги, проживающие в Волгоградской области. Они допрошены в качестве подозреваемых.
Следователи продолжают выполнение комплекса следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу.
Трёхлетний мальчик был похищен днём 7 мая в городе Морозовске Ростовской области.
Источник: СК РФ по Ростовской области