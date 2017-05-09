В Ростовской области нашли похищенного трехлетнего мальчика

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Следователи допросили похитителей 3-летнего мальчика в качестве подозреваемых.

Следственными органами СК России по Ростовской области продолжается расследование уголовного дела по факту похищения 3-летнего ребенка.

Более суток следователи, сотрудники полиции, волонтеры в круглосуточном режиме осуществляли поиски ребенка, отрабатывали все возможные версии похищения.

Розыск ребенка и похитителей осуществлялся и на территориях соседних с Ростовской областью регионов.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий на территории Волгоградской области был найден похищенный трехлетний мальчик.

Ребенок жив, осмотрен врачами, его жизни и здоровью ничто не угрожает. Он передан родителям.

Похитители ребенка доставлены в Ростовскую область. Ими оказались 48-летние супруги, проживающие в Волгоградской области. Они допрошены в качестве подозреваемых.

Следователи продолжают выполнение комплекса следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу.

Трёхлетний мальчик был похищен днём 7 мая в городе Морозовске Ростовской области.

Источник: СК РФ по Ростовской области