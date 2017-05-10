На Ставрополье осуждена женщина, которая закопала детей в подвале

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Суд вынес приговор матери за убийство своих детей по неосторожности.

Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора Пейкар Рамазановой, признанной виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Вечером 9 января 2017 года в подвале одного из домов в поселке Первомайском Левокумского района были обнаружены обгоревшие тела двух малолетних детей 2014 и 2015 годов рождения. В доме проживала женщина со своими тремя малолетними сыновьями. Условия для жизни и нормального существования детей в нем отсутствовали. Дом отапливался самодельной печью, около которой на матрасе спали дети.

В декабре 2016 года произошел выброс пламени в помещение, от которого началось его возгорание. В результате пожара двое детей задохнулись от угарного газа, после чего женщина их тела захоронила в подвале и уехала со своим старшим сыном в Республику Дагестан. В течение суток женщина была задержана.

Следствием собраны доказательства совершенного преступления, допрошены свидетели, назначен и проведен ряд судебных экспертиз.

Приговором суда Рамазановой назначено наказание в виде 1 года ограничения свободы.

Источник: пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю