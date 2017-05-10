В Белореченске окончено предварительное расследование уголовного дела о краже ювелирных изделий

/Криминал/

По версии следствия, обвиняемый похитил с прилавка магазина золотые подвески общей стоимостью более 180-ти тысяч рублей.

В дежурную часть ОМВД России по Белореченскому району поступило сообщение о краже ювелирных изделий с прилавка бутика в Центральном универмаге. Ущерб составил более 180-ти тысяч рублей.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции изучили запись с камеры видеонаблюдения, размещенной в торговом зале, опросили работников магазина. Установлено, что один из посетителей, в момент, когда продавец отвлеклась на другого покупателя, перегнулся через прилавок и похитил подложку с ювелирными украшениями.

Камеры видеонаблюдения единой диспетчерской службы зафиксировали автомобиль, на котором скрылся подозреваемый. По государственному регистрационному номеру машины полицейские установили личность владельца автомобиля, оказавшегося водителем такси. Опросив свидетеля, сотрудники уголовного розыска выяснили, что, скрываясь с места происшествия, подозреваемый воспользовался услугами такси, на котором прибыл в Центральный универмаг.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 48-летний ранее судимый житель р.Адыгея. Со слов очевидцев происшествия и по записи с камеры видеонаблюдения полицейские составили и разослали ориентировку на розыск подозреваемого. Мужчину правоохранители задержали в г. Краснодаре, где он также совершил кражу.

Задержанный сознался в содеянном. В ходе дальнейшего разбирательства полицейские установили его причастность к краже сотового телефона из автомобиля, припаркованного возле супермаркета г. Белореченска.

По словам задержанного, похищенные им золотые изделия из Центрального универмага и мобильный телефон он сбыл на рынке г. Краснодара случайным лицам. Вырученными от продажи денежными средствами воспользовался по своему усмотрению.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении него было возбуждено уголовное дело по признакам статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», расследование которого в настоящее время завершено. Материалы данного уголовного дела с обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Санкциями инкриминируемой обвиняемому статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.