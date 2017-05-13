Жителя Северной Осетии получил 9 лет за убийство многодетной матери

/Криминал/

Житель с.Кирово приговорен к 9 годам лишения свободы за жестокое убийство матери пятерых детей.

На основании представленных прокурором доказательств, Ленинский районный суд г.Владикавказа вынес обвинительный приговор в отношении 47 летнего, ранее судимого жителя с. Кирово Таказова Георгия Казбековича. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

В судебном заседании установлено, что вечером 27 сентября 2016 года, Таказов, находясь в состоянии опьянения, с целью выяснения отношений со своей бывшей супругой прибыл к ее дому, расположенному по ул. Шмулевича г. Владикавказа. В ходе произошедшей между ними ссоры, Таказов посчитал себя оскорбленным и, достав имевшийся при себе нож, на глазах у трех малолетних детей, нанес женщине не менее 10 ударов по телу и в шею, после чего покинул место преступления.

От полученных ранений потерпевшая скончалась по дороге в больницу.

В судебном заседании Таказов свою вину в совершении инкриминируемого преступления признал полностью.

С учетом позиции государственного обвинителя, приняв во внимание обстоятельства совершенного преступления, характер и степень его общественной опасности, а также данные характеризующие личность подсудимого, суд приговорил Таказова к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда вступил в законную силу.

Источник: Прокуратура Республики Северная Осетия