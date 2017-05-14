Пенсионер попал в ДТП на угнанной иномарке

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В МВД по Гулькевичскому району с сообщением об угоне автомобиля марки Мазда-626 обратился 50-летний житель х.Тысячного.

Накануне происшествия владелец автомобиля выпивал у себя дома со знакомыми. В ходе проверки выяснилось, что один из знакомых потерпевшего уехал на автомобиле к себе домой, пока хозяин спал. По дороге подозреваемый не справился с управлением и врезался Газель. Мужчина был задержан сотрудниками ОГИБДД и доставлен в полицию.

В настоящее время Отделом дознания ОМВД России по Гулькевичскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автотранспортом без цели хищения». Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД Росси по Краснодарскому краю