Задержаны квартирные воры, похитившие ценностей более чем на миллион рублей

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В Северском районе завершено расследование уголовного дела о серии квартирных краж.

С сообщением о краже обратилась жительница ст. Азовской. Заявительница пояснила полицейским, что из домовладения пропали ювелирные изделия на общую сумму более 900 тысяч рублей.

Следствие установило, что вор проник в дом через окно. Эксперт-криминалист изъял следы обуви преступника.

Через некоторое время с заявлениями о кражах из частных домовладений в Отдел МВД России по Северскому району обратилось еще девять местных жителей. Преступления совершены одним и тем же человеком.

Полицейские установили номер автомобиля, на котором передвигался предполагаемый преступник, а также личность самого злоумышленника. 39-летнего жителя села Витязево задержали на одной из улиц города Анапа. В ходе дальнейшего разбирательства была установлена причастность мужчины к 12 кражам, совершенным на территории Кубани.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Подозреваемого заключили под стражу.

В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой обвиняемому статьи предусматривают максимальное наказание в виде 6 лет лишения свободы.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю