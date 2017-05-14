В Кавказском районе кассир супермаркета украла деньги с карты покупателя

/Криминал/

В Кавказском районе возбуждено уголовное дело против кассира одного из супермаркетов. По версии следствия, она присвоила деньги с банковской карты покупателя.

Местный житель заявил о том, что с его кредитной карты похищены денежные средства в сумме более 50 тысяч рублей. Мужчина пояснил, что забыл карту в одном из супермаркетов города, когда расплачивался за покупки.

Изучив записи с камер видеонаблюдения, расположенных в супермаркете полицейские установили, что к совершению преступления причастна кассир торговой точки.

По горячим следам задержали 27-летнюю местную жительницу и доставили ее в отдел полиции.

Подозреваемая созналась в содеянном и пояснила, что, обнаружив забытую банковскую карту в терминале, расплатилась за покупки чужими денежными средствами.

В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Кавказскому району в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Источник: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю