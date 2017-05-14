Пожилой мужчина из ревности сжег дом знакомого
Возбуждено уголовное дело за поджог дома против жителя Ставропольского края.
В апреле текущего года в отдел полиции поступило сообщение о том, что в станице Бекешевской Предгорного района загорелся жилой дом. Выехавшие на место происшествия сотрудники экстренных служб ликвидировали возгорание.
Полицейским удалось выяснить, что к совершению преступления причастен 58-летний местный житель. Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции.
По словам подозреваемого, преступление он совершил из личных неприязненных отношений, поскольку приревновал свою знакомую к потерпевшему. Дождавшись, когда дома его не будет, он облил входную дверь бензином и поджог.
Владельцу домовладения причинен ущерб на сумму 200 тысяч рублей.
По факту умышленного повреждения чужого имущества путем поджога возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
Источник: Пресс-служба Главного управления МВД России по Ставропольскому краю