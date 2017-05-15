В Мостовском районе генеральный директор предприятия подозревается в невыплате заработной платы

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Лабинским межрайонным следственным отделом СКР по краю по материалам, поступившим из органов прокуратуры, возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора НАО «Мостовской дробильно-сортировочный завод». Он подозревается в частичной невыплате заработной платы подчиненным работникам свыше трех месяцев (ч.1 ст.145.1 УК РФ).

По версии следствия, директор предприятия, осуществляющего деятельность в сфере добычи камня для строительства, в период с мая 2016 года по февраль 2017 года частично не выплачивал заработную плату 212 работникам завода. Между тем, у руководителя имелась реальная возможность погасить задолженность по зарплате, так как на счет предприятия поступали финансовые средства, но эти деньги директор использовал на иные нужды. Сумма задолженности перед работниками составила более 17,1 миллионов рублей.

В настоящее время назначена судебно-бухгалтерская экспертиза. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СУ СК по Краснодарскому краю